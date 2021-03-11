Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
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Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı

11.03.2021 22:14 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:31

Son dakika habere göre İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı Yabancı uyruklu grup arasında bıçaklı, sopalı kavga: 1 yaralı Arkadaşlarını yaralayan saldırganı bulabilmek için olay yerinden kaçtılar Polis, sokak aralarına kaçan şahısların peşine düştü Sakarya'nın...

İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı

Yabancı uyruklu grup arasında bıçaklı, sopalı kavga: 1 yaralı

Arkadaşlarını yaralayan saldırganı bulabilmek için olay yerinden kaçtılar

Polis, sokak aralarına kaçan şahısların peşine düştü

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrasında, yaralının arkadaşları ise kavga ettikleri saldırganların peşine düşmek için olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Papuççular Caddesi üzerinde bulunan Kavaklı Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bıçak, sopalı kavgaya dönüşen olayda B.A.A. isimli yabancı uyruklu şahıs bıçaklandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralıya olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Bu esnada ise yaralanan kişinin 6 kişilik arkadaş grubu, çıkan kavgada arkadaşlarını yaralayan şahısları bulabilmek için olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinden bir anda kaçmaya başlayan şahısların peşine düştü. Kısa süreli kovalamaca sonucunda kaçan grup yakalandı. Daha sonrasında şahısların yanında bulunan demir sopa ekiplerce incelendiği esnada, 6 kişilik grup tekrardan ara sokaklara girerek kayıplara karıştı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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