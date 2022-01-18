İki grup arasında bıçaklı kavga: Yabancı uyruklu genç ağır yaralandı - Haberler
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İki grup arasında bıçaklı kavga: Yabancı uyruklu genç ağır yaralandı

İki grup arasında bıçaklı kavga: Yabancı uyruklu genç ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan yabancı uyruklu genç ağır yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan yabancı uyruklu genç ağır yaralandı.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arsında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan yabancı uyruklu Ahmed M. (24) ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmed M., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmed M.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kavga sonrasında olay yerinde kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

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Kastamonu, Polis, kavga, 3. Sayfa, Haber

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