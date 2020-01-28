İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA:  3 YARALI
Haberler » Güncel » İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA:  3 YARALI - Haber

İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA:  3 YARALI

Küçükçekmece'de aynı sokak üzerindeki evlerde yaşayan yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı.

28.01.2020 04:09 | Son Güncelleme: 28.01.2020 04:09
İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA:  3 YARALI

'de aynı sokak üzerindeki evlerde yaşayan yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı.

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu iki grup arasında meydana gelen olayda 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay, Sokak üzerinde 02: 45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde karşılıklı 2 evde oturan yabancı uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. 

YAKINLARI BATANİYE ÖRTEREK BEKLEDİ

Olayı gören vatandaşların vermesiyle sokağa ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yağmur yağması nedeniyle ambulans gelene kadar 1 yaralının üzerine yakınları tarafından battaniye örtüldü.  İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme polisleri ise sokak ve evlerde delil araştırması yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. 

Görüntü dökümü: --------------Yerde yatan yaralıdan detaylar-Polislerden detaylar-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi-Polislerin incelemesi-Sokaktan detaylar-Evden detaylar 

Genel ve detaylar 


- Bakırhan
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler