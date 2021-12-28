İki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı - Haberler
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İki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı

İki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi yan kısmında iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahalede bulundu. Çıkan kavgada darp neticesi yaralanan Basri G., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı

İki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı

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