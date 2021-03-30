İki grubun silahlı kavgasında masum vatandaş yaralandı
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İki grubun silahlı kavgasında masum vatandaş yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki grubun silahlı kavgasında masum vatandaş yaralandı

Tekirdağ'da iki grubun silahlı kavgası esnasında, yoldan geçmekte olan bir vatandaş yaralandı.

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Tekirdağ'da iki grubun silahlı kavgası esnasında, yoldan geçmekte olan bir vatandaş yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumet yaşayan iki grup Atatürk Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki köprüde kavga etti. Silahların konuştuğu kavgada, o esnada yoldan geçen 68 yaşındaki A.S. çenesine ve göğsüne aldığı mermilerle ağır şekilde yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan vatandaş, tedaviye alındı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen yaralının tedavi işlemleri sürüyor. Emniyet ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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