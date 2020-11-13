'İki Gözüm Ahmet' filminin galası yapıldı

'İki Gözüm Ahmet' filminin galası yapıldı 20 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filminin galası Şişli'deki bir alışveriş merkezinde yapıldı.

'İki Gözüm Ahmet' filminin galası yapıldı

İSTANBUL - 20 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filminin galası Şişli'deki bir alışveriş merkezinde yapıldı.

20 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı, 'İki Gözüm Ahmet' filminin galası Şişli'deki bir alışveriş merkezinde yapıldı. Yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata'nın üstlendiği filmin galasına oyuncular, yapımcısı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Filmin başrol oyuncusu Aleyna Solaker basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu ve sabırsızlıkla gösterime girmesini beklediğini söyledi.

"Bu filmin yapımcıları Gülten Kaya hibe ettiler"

Filmin oyuncularından Ekin Akkaş, "Ahmet Kaya deyince hep yasaklar gelir akla. Ahmet Kaya benim yüreğimde, bu filmde oynayan emeği geçen herkes Ahmet Kaya sevdalısı, onu seven birileriydi. Yapımcıları da sevenlerdi. Bu filmde hiçbir zaman ön planda olmadı. Bu film hep nedense yasaklarla gündeme geldi. Gönül isterdi ki bunlar olmaması, gönül isterdi ki zamanında çıksaydı. Bu filmin yapımcıları Gülten Kaya hibe ettiler. Bu filmin bütün gelirini size verelim dediler. Ama kabul etmedi, biz oynayanlar olarak çok üzüldük. Bugün onu da burada görmek isterdik" dedi.

"Biz 20 sene önceki kangren olan bir yarayı deşifre ettik"

Gani Rüzgar Şavata ise filmle ilgili düşüncelerini aktararak, "Söz yalnız benim değil bütün arkadaşlarımın bütün yapımcıların, figürandan tutunda baş oyunculara kadar onlardan aldığım sözdür bu. Biz 20 sene önceki kangren olan bir yarayı deşifre ettik. Biz kimine ders kimine nasihat verdik. Biz bir yansıma yaptık. Dünü bugüne bugünü de yarına taşıdık. Ben burada arkadaşlarım adına diyorum ki biz konuşmayacağız. Biz bu saatten sonra yaptığımızı yaptık. Bundan sonra film konuşacak film sizin. Zaten Avrupa'dan buraya ses geldi inşallah bazılarının ensesinde hissettirdik sesleri nefesi Viyana kapılarına dayandık surları aştık şimdide Türkiye'deyiz 240 AVM'de bine yakın perdede film halkıyla buluşuyor, neylerse Mevlam güzel eyler diyorum saygılarımla" şeklinde konuştu.

Türkiye sinemalarından önce Avrupa'da seyirciyle buluşan film 13 Kasım Cuma günü de yerli sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı