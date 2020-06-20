İki görüntü arasında sadece yarım saat var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İki görüntü arasında sadece yarım saat var

İki görüntü arasında sadece yarım saat var Gaziantep'te LGS sınavı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve yasaktan yarım saat sonrası çekilen görüntüler şaşkına çeviriyor Türkiye genelinde Liselere Geçiş Sınavı için uygulanan ve saat 9.00 ile 15.

20.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:07

İki görüntü arasında sadece yarım saat var

Gaziantep'te LGS sınavı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve yasaktan yarım saat sonrası çekilen görüntüler şaşkına çeviriyor

GAZİANTEP - Türkiye genelinde Liselere Geçiş Sınavı için uygulanan ve saat 9.00 ile 15.00 arasında süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile boşalan cadde ve sokaklar saatler 15.30'u gösterdiğinde yeniden dolup taştı. Sadece yarım saatte evlerinden çıkıp cadde ve sokakları dolduran Gazianteplilerin bu hızı ise korona virüs yayılımını geçti.

Gaziantep'te yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan ve insan yoğunluğu ile pandemi sürecinde adından çokça söz ettiren Gaziler Caddesinde bazı esnaflar kısıtlama sonrası dükkanlarını açmazken birçok iş yeri ise kısıtlamanın kalkmasıyla kepenklerini yeniden açtı.

İki görüntü arasında sadece yarım saat var

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı Haber
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Bakan Akar, 'Fransız savaş gemisine taciz' iddiasına sert yanıt verdi
Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Bülent Ersoy Mustafa Ceceli
Spor Caner Erkin Semih Özsoy Bülent Uygun Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Milli Bodrum
Şu an buradasınız: İki görüntü arasında sadece yarım saat var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 17:36:28. #1.15#
title