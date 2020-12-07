İki giyim markasından kadınlara özel koleksiyon

Şıklık ve rahatlık arayan kadınlara özel, Boyner markalarından Fabrika ve Sorbe kapsül koleksiyon hazırladığını duyurdu. Koleksiyonda, pantolon ceket takımları, bluz, gömlek, yelek ve etek gibi parçaların yer aldığı açıklandı.

Tasarımcı iş birlikleri ile Fabrika, Başak Barlas'ın kurucusu olduğu Sorbe ile sonbahar-kış sezonunda yepyeni bir iş birliğini hayata geçirdiğini duyurdu. Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Mersin, Trabzon ve Antalya şehirlerindeki toplam 27 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr'de moda severlerle buluşan Sorbe X Fabrika koleksiyonunun, kadınlara ceket stili ile zamansız şıklığı yakalama fırsatı sunduğu açıklandı. Koleksiyonda, pantolon ceket takımların yanı sıra; bluz, gömlek, pantolon, yelek ve etek gibi tamamlayıcı parçaların da bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı