İki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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İki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

06.11.2020 08:07 | Son Güncelleme: 06.11.2020 08:11
İki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Samsun'da motosikletin refüje ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç kız ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da motosikletin refüje ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç kız ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Doğdu Kaplan (18) idaresindeki 55 AEJ 811 plakalı motosiklet, rampa yukarı çıkarken virajı alamayarak önce orta refüj bordur taşına daha sonra da refüjdeki ağaca çarptı. Kazada motosikletten savrulan 18 yaşındaki Sümeyye Akyürek olay yerinde, motosiklet sürücüsü Mert Doğdu Kaplan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

İki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
İki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
İki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
İki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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