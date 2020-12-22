İki genç kızın dehşet anları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan genç kızlar dehşeti yaşadı. Otomobilin çarpmasıyla kanlar içinde kalan iki kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İrem Ö. (22) idaresindeki 41 BY 126 plakalı Opel marka araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Merve Pala (16) ile Gizem Sude Adıgüzel'e (16) çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yere düşen Merve Pala kanlar içinde kaldı. Gizem Sude Özdemir ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kıza ise ilk müdahaleyi, olay yerinde tesadüfen bulunan 112 ambulans şoförü yaptı. Ağzından kan gelen ve kendisinden geçen kızı sürekli uyaran sürücünün, 'Merve, Merve" diye uyarması ve kendisine getirmeye çalışması dikkat çekti.

Diğer yaralı Gizem Sude Adıgüzel ise yaralı halde yakınları ile telefonda konuşarak durumunun iyi olduğunu anlatmaya çalıştı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Umuttepe Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı