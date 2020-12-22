İki genç kızın dehşet anları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İki genç kızın dehşet anları

22.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:37
İki genç kızın dehşet anları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan genç kızlar dehşeti yaşadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan genç kızlar dehşeti yaşadı. Otomobilin çarpmasıyla kanlar içinde kalan iki kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İrem Ö. (22) idaresindeki 41 BY 126 plakalı Opel marka araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Merve Pala (16) ile Gizem Sude Adıgüzel'e (16) çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yere düşen Merve Pala kanlar içinde kaldı. Gizem Sude Özdemir ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kıza ise ilk müdahaleyi, olay yerinde tesadüfen bulunan 112 ambulans şoförü yaptı. Ağzından kan gelen ve kendisinden geçen kızı sürekli uyaran sürücünün, 'Merve, Merve" diye uyarması ve kendisine getirmeye çalışması dikkat çekti.

Diğer yaralı Gizem Sude Adıgüzel ise yaralı halde yakınları ile telefonda konuşarak durumunun iyi olduğunu anlatmaya çalıştı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Umuttepe Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İki genç kızın dehşet anları
İki genç kızın dehşet anları
İki genç kızın dehşet anları
İki genç kızın dehşet anları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki genç kızın dehşet anları | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:37:09. #1.15#
title