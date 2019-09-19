İki genç girişimci çölyak hastaları içini pastane açtı

19.09.2019 10:52

Çorum'da kimya mühendisi iki genç, çölyak hastalarının gluten içermeyen besinlere rahatça ulaşabilmeleri için pastane açtı.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olan 26 yaşındaki Ali Bulut ve 28 yaşındaki Semih Bahri Şahin, eğitim hayatında kazandıkları birikimi ticari alanda değerlendirmeyi tercih etti.



Üniversiteden mezun olduktan sonra, bir süre saha araştırması yapan genç girişimciler, glutensiz yiyecekleri üretmek için bir pastane açtı.

Genç girişimcilerden Ali Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hitit Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunu, şimdi de yine aynı alanda bu yıl yüksek lisans eğitimi almaya başladığını söyledi.

Üniversitede, gluten maddesi içermeyen ürünlerle ilgili bilimsel çalışmalardan esinlenerek bu alanda saha araştırması yaptıklarını anlatan Bulut, şunları dile getirdi:

"Bu araştırma aşamasının ardından, aynı fakülteden mezun arkadaşımla bir pastane açmaya karar verdik. Pastaneyi açtıktan sonra da bir ay dükkanı kapalı tutup, kendi formülümüzü geliştirene kadar satış yapmadık. Yaptığımız denemeler sonunda bugün kullandığımız formülü bulana kadar ürettiğimiz sağlıklı yiyecekleri, vatandaşa ücretsiz dağıttık."

Üçtutlar Mahallesi'ndeki işletmelerinde, glütensiz undan hazırladıkları 25 çeşit unlu mamulü satışa sunduklarını belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Ortağım da ben de küçüklüğümüzden beri ticaretin içindeydik. Üniversiteyi devlet memuru olmak için okumadık. Kendimizi geliştirmek ve ticarette daha doğru işler yapabilmek adına biz fakülte eğitimi aldık. Fakülte eğitimiyle kazandığımız birikimi, ticari alanda değerlendirmeyi seçtik. Birikimimizi değerlendirme imkanı yakaladığımız gibi kendi işimizin de sahibi olduk."

"Yurdun dört bir tarafından siparişler almaya başladık"

Semih Bahri Şahin de hazırladıkları ürünlerin hiçbirinde kimyasal karışım olmadığının altını çizerek, "Ham madde olarak tamamen doğal ve gluten maddesi içermeyen nohut, kuru fasulye, greçka (kara buğday), pirinç ve teff unu kullanıyoruz." dedi.

"Gluten maddesi içermeyen besinlerin önemini, yeğenimin de çölyak hastası olmasından dolayı çok iyi biliyorum." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"İnsan salığını dikkate alarak böyle bir işe el attığımız için ayrıca mutluluk duyuyoruz. Çorum'daki çölyak hastaları, biz burayı hizmete açana kadar gluten maddesi içermeyen besinlere ulaşmada çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Çölyak hastalarının taleplerini karşıladığımız gibi yurdun dört bir tarafından da siparişler almaya başladık. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ile glutensiz ürünlerimizin satışını yapıyoruz. Sosyal medya üzerinden diğer bölgelerden aldığımız siparişler her geçen gün daha da artıyor."

Gluten içermeyen ham maddenin maliyetinin çok yüksek olduğunu, bunun da ürünlere yansıdığına işaret eden Şahin, piyasaya sundukları ürünlerin fiyatının 3 ila 50 lira arasında değiştiğini aktardı.

Şahin, "Bu fiyatlar, normal piyasanın çok altında ancak biz bu fiyatları daha da düşürmek müşterilerimize daha cazip fiyatlardan ürün sunabilmek için kendi unumuzu üretmeyi planlıyoruz. Bunun için ilgili kurum ve kuruluşlarla nasıl çalışma yapabiliriz, bunun araştırmasını yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA