İki genç boğulmaktan son anda kurtarıldı
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İki genç boğulmaktan son anda kurtarıldı

İki genç boğulmaktan son anda kurtarıldı Düzce'nin Akçakoca sahilinde serinlemek için denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

24.08.2020 20:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:35

İki genç boğulmaktan son anda kurtarıldı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca sahilinde serinlemek için denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan gençler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay; akşam saatlerinde Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Limancık sahilinde serinlemek için denize giren 21 yaşındaki Barış D. isimli genç, çeken akıntıya kapıldı. Deniz yüzeyinde batıp çıkmaya başlayan genci gören vatandaşlar, hemen gence müdahale ederek genci denizden çıkarttılar. Sahile çağrılan acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı saatlerde meydana gelen diğer boğulma vakasında ise Ayazlı plajında denize giren Bülent K., dip akıntısına kapılarak denizin dibine doğru batmaya başladı. Bülent K.'nın gözden kaybolduğunu gören diğer vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı. Sahilde Acil Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bülent K., ambulans ile önce Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Bülent K.'ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki genç boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kaynak: İHA

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