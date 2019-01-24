İki Gazi İki Kahraman

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıl dönümünü yayımladıkları mesajla kutladı.

Büyük Gazi, Cumhuriyet'imizin banisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıl dönümü münasebetiyle Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, onur vesilesi bu günün önemini anlatan bir mesaj yayımladı.

İki gazinin, iki kahramanın 86 yıl önce bugün buluştuğunu ve bu özel günün Gaziantepliler için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan GTO Başkanları, "Devrin en büyük ordularıyla acımasızca saldıran emperyalistleri hüsrana uğratarak büyük bir kahramanlık destanı yazan Gazi şehrin evlatları 86 yıl önce bugün Büyük Gazi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le buluştu, hasret sona erdi. Gazianteplilerin kahramanca mücadelesini çok yakından takip eden ve büyük övgülerle bahseden Atatürk'ün şehrimize yaptığı ziyaret bugün de o günlerde yaşattığı onuru ve gururu yaşatmaktadır" dedi.

Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı döneminde çok özel bir yere sahip olduğunu belirten GTO Başkanları, "Bu şehir tek başına, yardım almaksızın 11 ay boyunca açlıkla, sefaletle, yoksullukla mücadele ederek bu toprakları emperyalistlere karşı eşsiz bir direnişle savundu. 11 aylık destansı mücadele sonucunda şehrin 4'te 1'i 6 bin 317 şehit veren, geri kalanı da gazi olan bu şehir TBMM tarafından 8 Şubat 1921'de tarihte ilk kez bir şehre verilen Gazilik unvanıyla mazhar olmuştur. Bu güzel memleketi bizlere miras bırakan atalarımız 26 Ocak 1933 tarihinde 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gaziantepliler'i kahramanlık örneği olarak alabilir' diyen ve Gazi şehrimizin nüfusuna kayıtlı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kavuşmuş, iki gazi bir araya gelmiştir. Bu özel ve anlamlı gün vesilesiyle kahramanlığını, cesaretini hayatının her yerine yansıtan, gerek insani gerekse ticari hayatta örnek gösterilen hemşehrilerimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıl dönümünü kutluyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA