İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı
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İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı

İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da bir kuyumcu dükkanına giren yüzleri kapüşonlu 2 kişi, işyeri sahibini pompalı tüfekle tehdit edip, tezgahtaki 60 kadar bileziği çaldı.

ANTALYA'da bir kuyumcu dükkanına giren yüzleri kapüşonlu 2 kişi, işyeri sahibini pompalı tüfekle tehdit edip, tezgahtaki 60 kadar bileziği çaldı. Bileziklerin imitasyon olduğu ileri sürüldü.

Olay saat 17.30 sıralarında, Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki Enes Kuyumculuk'ta meydana geldi. Motosikletle gelen yüzlerinde kapüşon bulunan 2 kişi kuyumcu dükkanına girerek, pompalı tüfekle işyeri sahibi Sadık Ekin'i tehdit edip, tezgah üzerinde bulunan ve imitasyon olduğu iddia edilen 60 kadar bileziği gasbetti. Ardından 2 soyguncu, motosiklete binerek Masadağı yönüne doğru kaçtı.

Durumun bildilmesi üzerine harekete geçen emniyet mensupları, soygunun gerçekleştiği kuyumcuda inceleme yaptı. Ekipler, ardından gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcuya komşu esnaf Orhan Kaya, "Kafalarında kapüşonla geldiler. İçerde durmaları 1 dakikayı bulmadı. Duyduğuma göre çalınan bilezikler imitasyonmuş" dedi.


İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı
İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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