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Müthiş organizasyon, nefis gol! Perdeyi yeni transfer açtı

Haberler.com - Spor
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Müthiş organizasyon, nefis gol! Perdeyi yeni transfer açtı

Trabzonspor, yeni transfer Visca'nın şık golüyle Kasımpaşa karşısında öne geçti. Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kritik sınavda. Bordo-Mavililer, son 5 maçını kazanan Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Trabzonspor'da takımın yıldızı Marek Hamsik yok. Orta sahada Siopis ve Dorukhan yer aldı.

Trabzonspor : Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Kasımpaşa : Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

CANLI ANLATIM

Dakika 56: Kasımpaşa ikinci yarıya çok etkili başladı Trabzonspor çıkmakta zorlanıyor.

Dakika 53: Kasımpaşa'da Valentin Eysseric orta alanda Siopis'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

Dakika 51: İkinci yarıda Kasımpaşa daha etkili oynayan taraf.

Dakika 50: Kasımpaşa'da Mamadou Fall sağ kanattan içeriye iyi girdi pasını Haris Hajradinovic'e gönderdi, o yanındaki Florent Hadergjonaj'a bıraktı onun ortasında savunma araya girdi.

Dakika 46: Kasımpaşa'da Travnik ve Ahmet çıktı, Valentin Eysseric ve Mamadou Fall oyuna gir

Dakika 45: İlk yarı 1-0 bitti.

Dakika 44: Kullanılan serbest vuruşta Visca içeriye iyi ortaladı, o bölgede iyi yükselen Vitor Hugo kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.

Dakika 43: Ceza sahası sağ çaprazında Peres, Tomas Brecka'nın müdahalesiyle yerde kaldı, faul.

Dakika 42: Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, savunma arkasındaki Umut'a gönderdi onun içeriye doğru gönderdiği topta savunma araya girdi.

Dakika 38: Trabzonspor bu dakikalarda savunmada rakibini karşılıyor ve kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.

Dakika 28: Kasımpaşa kapandı. Trabzonspor pasla açmaya çalışıyor.

Dakika 27: Şu dakikalarda maçta tempo biraz düşmüş durumda.

Dakika 23: Trabzonspor'da Dorukhan, orta alanda Umut'a yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

Dakika 17: Kasımpaşa çıkarken kaptırdığı toplarla kalesinde ciddi pozisyonlar veriyor.

Dakika 13: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Cornelius'un aşırtma vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Dakika 6 GOL: Orta sahada kapılan top, Cornelius'la buluşturuldu. Cornelius yayın üstündeki Dorukhan'a oynadı. Dorukhan aradan Visca'yı gördü. Tecrübeli yıldızın sert şutu direkten içeri girdi.

Dakika 2: Atak yapan taraf bu kez Kasımpaşa. Trabzonspor savunması dikkatli.

Dakika 1: Trabzonspor maça baskılı başladı. Sağ kanattan topu alan Peres içeriye doğru ortaladı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Haber

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