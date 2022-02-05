Müthiş organizasyon, nefis gol! Perdeyi yeni transfer açtı
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Trabzonspor, yeni transfer Visca'nın şık golüyle Kasımpaşa karşısında öne geçti. Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kritik sınavda. Bordo-Mavililer, son 5 maçını kazanan Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Trabzonspor'da takımın yıldızı Marek Hamsik yok. Orta sahada Siopis ve Dorukhan yer aldı.
Trabzonspor : Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
Kasımpaşa : Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut
CANLI ANLATIM
Dakika 56: Kasımpaşa ikinci yarıya çok etkili başladı Trabzonspor çıkmakta zorlanıyor.
Dakika 53: Kasımpaşa'da Valentin Eysseric orta alanda Siopis'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.
Dakika 51: İkinci yarıda Kasımpaşa daha etkili oynayan taraf.
Dakika 50: Kasımpaşa'da Mamadou Fall sağ kanattan içeriye iyi girdi pasını Haris Hajradinovic'e gönderdi, o yanındaki Florent Hadergjonaj'a bıraktı onun ortasında savunma araya girdi.
Dakika 46: Kasımpaşa'da Travnik ve Ahmet çıktı, Valentin Eysseric ve Mamadou Fall oyuna gir
Dakika 45: İlk yarı 1-0 bitti.
Dakika 44: Kullanılan serbest vuruşta Visca içeriye iyi ortaladı, o bölgede iyi yükselen Vitor Hugo kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.
Dakika 43: Ceza sahası sağ çaprazında Peres, Tomas Brecka'nın müdahalesiyle yerde kaldı, faul.
Dakika 42: Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, savunma arkasındaki Umut'a gönderdi onun içeriye doğru gönderdiği topta savunma araya girdi.
Dakika 38: Trabzonspor bu dakikalarda savunmada rakibini karşılıyor ve kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.
Dakika 28: Kasımpaşa kapandı. Trabzonspor pasla açmaya çalışıyor.
Dakika 27: Şu dakikalarda maçta tempo biraz düşmüş durumda.
Dakika 23: Trabzonspor'da Dorukhan, orta alanda Umut'a yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.
Dakika 17: Kasımpaşa çıkarken kaptırdığı toplarla kalesinde ciddi pozisyonlar veriyor.
Dakika 13: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Cornelius'un aşırtma vuruşunda top yandan dışarı gitti.
Dakika 6 GOL: Orta sahada kapılan top, Cornelius'la buluşturuldu. Cornelius yayın üstündeki Dorukhan'a oynadı. Dorukhan aradan Visca'yı gördü. Tecrübeli yıldızın sert şutu direkten içeri girdi.
Dakika 2: Atak yapan taraf bu kez Kasımpaşa. Trabzonspor savunması dikkatli.
Dakika 1: Trabzonspor maça baskılı başladı. Sağ kanattan topu alan Peres içeriye doğru ortaladı ancak savunma topu uzaklaştırdı.