İki formda takım kozlarını paylaşıyor! Lider Trabzonspor zorlu Kasımpaşa sınavında
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 24. haftada Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, dolu tribünler önünde oynayacağı maçta 3 puanı kapıp 17 maçlık iç saha serisini sürdürmenin ve fire vermeden yoluna devam etmenin peşinde. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda 6'da 6 yapmayı arzuluyor.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kritik sınavda. Bordo-Mavililer, son 5 maçını kazanan Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Trabzonspor'da takımın yıldızı Marek Hamsik yok. Orta sahada Siopis ve Dorukhan yer alacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut