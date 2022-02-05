İki formda takım kozlarını paylaşıyor! Lider Trabzonspor zorlu Kasımpaşa sınavında - Haberler Spor
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İki formda takım kozlarını paylaşıyor! Lider Trabzonspor zorlu Kasımpaşa sınavında

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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İki formda takım kozlarını paylaşıyor! Lider Trabzonspor zorlu Kasımpaşa sınavında

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 24. haftada Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, dolu tribünler önünde oynayacağı maçta 3 puanı kapıp 17 maçlık iç saha serisini sürdürmenin ve fire vermeden yoluna devam etmenin peşinde. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda 6'da 6 yapmayı arzuluyor.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kritik sınavda. Bordo-Mavililer, son 5 maçını kazanan Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Trabzonspor'da takımın yıldızı Marek Hamsik yok. Orta sahada Siopis ve Dorukhan yer alacak.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Haber

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