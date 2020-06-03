İki evinde yangın çıktı, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı
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İki evinde yangın çıktı, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Ali Hızal'a ait 2 evde aynı anda yangın çıktı.

İki evinde yangın çıktı, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı
03.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:08

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Ali Hızal'a ait 2 evde aynı anda yangın çıktı. Yangın nedeniyle 2 ev de hasar görürken, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Hızal Sokak'ta yaşayan Ali H.'nin evinde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince yanan prefabrik evdeki yangın kontrol altına alınırken, Ali H.'nin Keremali Yaylası'ndaki evinde de yangın çıktı. Buradaki yangın da söndürülürken, evlerde hasar meydana geldi. Jandarma ve polis ekipleri kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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