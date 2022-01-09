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İki evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

İki evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da iki evden hırsızlık yaptığı tespit edilerek yakalanan iki şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

AYDIN (İHA) - Aydın'da iki evden hırsızlık yaptığı tespit edilerek yakalanan iki şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde iki ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen Z.O. ve E.D. isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda Nazilli ilçesinde oldukları tespit edildi. Tespit edilen iki şahıs yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. İki şüpheli bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

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