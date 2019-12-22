İki ev arasındaki boşluğa düşen kadını itfaiye kurtardı
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İki ev arasındaki boşluğa düşen kadını itfaiye kurtardı

Adıyaman'da iki ev arasındaki boşluğa düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

22.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:26
İki ev arasındaki boşluğa düşen kadını itfaiye kurtardı

'da iki ev arasındaki boşluğa düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'ndeki tek katlı evinin damında bulunan Hanım Çıra, dengesini kaybetmesi sonucu iki ev arasındaki boşluğa düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri Çıra'yı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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