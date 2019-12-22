İki ev arasındaki boşluğa düşen kadını itfaiye kurtardı
Adıyaman'da iki ev arasındaki boşluğa düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'da iki ev arasındaki boşluğa düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'ndeki tek katlı evinin damında bulunan Hanım Çıra, dengesini kaybetmesi sonucu iki ev arasındaki boşluğa düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri Çıra'yı bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.