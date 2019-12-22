İki ev arasındaki boşluğa düşen kadın kurtarıldı
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İki ev arasındaki boşluğa düşen kadın kurtarıldı

Adıyaman'da, iki evin arasında bulunan boşluğa düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

22.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:45
İki ev arasındaki boşluğa düşen kadın kurtarıldı

'da, iki evin arasında bulunan boşluğa düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Mahallesi 2736 Sokak içerisinde ikamet eden Hanım Çıra., ikametin damında olduğu esnada dengesini kaybederek ikamet ettiği ev ile komşularına ait ev arasında bulunan boşluğa düştü. Yaralanan kadın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılarak kurtarıldı. Bulunduğu yerden çıkarılan kadın, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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