İki esnaf arasında taşlı sopalı kavga: 10 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki esnaf arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralanırken, 10 kiş ide gözaltına alındı.

Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin de karıştığı kavgada iki kişi yaralandı. Jandarmanın müdahale ettiği kavgada yaralanan iki kişi, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga sonrası gözaltına alınan 10 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA