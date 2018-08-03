İki Erkek Arasındaki Dansına "Tost" Diyen Didem Soydan, Yapılan Eleştirilere Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

İki erkek arkadaşının arasında dans ettiği videoyla eleştirilerin hedefi olan Didem Soydan, "Biz ona dans demiyoruz 'tost' diyoruz. Yapılan eleştiriler umurumda bile değil" demişti. Ancak Soydan eleştirel yorumlara daha fazla dayanamayıp twitter hesabından cevap verdi.

Söyledikleri ve yaptıklarının kendisi açısından normal olduğunu dile getiren Soydan şu açıklamalarda bulundu; "İki gün önce muhabir arkadaşlara rastladığımda bana bir hafta önce yüklediğim videoyu sordular. Ben o hafta boyunca dansla ilgili yazılan tonla küfürlü yorum arasından "tost" benzetmesine istinaden biz o dansa artık "tost dansı" diyoruz dedim.

"HER HALİNİZ SAPTIRILIR""

Muhabirler ile karşı karşıya oldugunuzda ciddi haliniz "kızgın", sakin haliniz "üzüntülü", rahat haliniz "sert cevap verdi" olarak servis edilir. Bununla yada herhangi bişey ile derdim yok."

"MAGAZİN SEVİYOR OLUŞUNUZ SİZİ SALAK YAPMAZ"

Ama siz bu haberlere tıklayan meraklılar (aşağılama anlamında değil en düz hali ile "meraklılar") Sizden ricam biraz zekanızı konuşturun. Magazin seviyor oluşunuz sizi bu kadar salak yapmak zorunda değil.

"GÜNDEM OLMAK İÇİN ÖZEL BİR PAYLAŞIM YAPMIYORUM"

Kaç senedir sosyal medya kullanıyorsam (6 senedir instagramı kullanıyorum) ilk günden bugune takip eden herkes biliyor ki paylaşımlarım hiç değişmedi. Neyi sevip uygun gördüysem hep onu paylaştım. Dolayısı ile gündem olmak için özel bir paylaşım yok.

"GİYDİKLERİM SİZE UYGUN OLMAYABİLİR"

"Benim çekimlerim, defilelerim, çekim karelerim, gündüz, gece giydiklerim size uygun olmayabilir. Bunlar dikkat çekmek için değil istediğim gibi giyinip saklamadan o şekilde yaşadığım için gördüğünüz haller."

"KİN KUSMAK ADINA YAPYIK YAPMAYIN"

"İlgi çekmek, kin kusmak adına yaptığınız yorumları "eleştiri" yap yık bozuldun kisvesi altına saklamayın. Önce eleştirinin sözlük anlamını ve ince ayarlı yollarına hakim olun sonra küfrü, hakareti lügatından ayıklayıp yazabiliyormusunuz onu deneyin."

"HER PAYLAŞIMIN OLAY OLMASI BANA BAĞLI DEĞİL SİZE BAĞLI"

"Her paylaşımın olay olması bana değil size bağlı. Yoksa mayolu, iç çamaşırlı poz vermek benim işim. Ve dünyada bunu ilk yapan kişi değilim. İlk defa görüyormuşcasına olay büyütmek sizin işiniz. Siz o habere bu kadar ilgi gösteriyorsunuz ben değil."

"BUNLARI YAPAN DÜNYADA BİR TEK BEN DEĞİLİM"

"Keza dünyada dilediği gibi yaşayan, dans eden, içkisini içen, işini yapan ilk kişi olduğumu sanmıyorum. Bu paylaşımları bambaşka algılayan sizlersiniz. Neyse bu arada bi tostçu mu açsam?"