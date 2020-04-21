İki eniştesini tabancayla yaraladı ADANA'da Kemal S. ve Durmuş S., kayınbiraderleri H.B.'nin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralandı.

ADANA'da Kemal S. ve Durmuş S., kayınbiraderleri H.B.'nin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dede Korkut Caddesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal S. ve Durmuş S. evlerinin damında oturduğu sırada kayınbiraderleri H.B. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, diğer aile bireyleri de katılmasıyla kavgaya dönüştü. H.B., yanında getirdiği tabancayla enişteleri Kemal S. ile Durmuş S.'ye ateş açtı. Kemal S. ile Durmuş S. açılan ateş sonucu kanlar içerisinde kalınca H.B. olay yerinde kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren H.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA