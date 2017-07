Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Çanakkale'de düzenlenen Korolar Festivali'ne katıldı.



Çanakkale Belediyesi'nin ana sponsorluğunda bu sene 4'sü gerçekleştirilen etkinliğe davet edilen Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, festivalin gala konserinde sahne aldı. Uluslararası Çanakkale Korolar Festivali'ne, Senfoni orkestrası dışında Türkiye genelinden 30 koro ve bin 200 korist katıldı. Gala konseri yoğun katılım ile gerçekleşirken, 100'den fazla çocuk ile eserleri seslendiren İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser sonunda icra edilen İzmir Marşı ise geceye damgasını vurdu. Davetlilerin de eşlik ettiği marş, yoğun istek üzerine bir kez daha seslendirildi.



Konser sonunda konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, iki kentin de birbirine benzeyen yönlerine dikkat çekerek; "Çanakkale ve Eskişehir iki Cumhuriyet kentidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Eskişehir'e 22 defa gelirken Çanakkale'den neredeyse çıkmamış. Çanakkale büyük bir destanın yazıldığı, şehitlerimizi bağrına basmış bir kent. Düzenlediğimiz kültür turlarıyla yaklaşık 120 bin yurttaşımızın bu özel toprakları görmesini sağladık. Çünkü tarihini bilmeyen toplumların sınırlarını başkaları çizer" şeklinde konuştu.



BU ORKESTRA BİR AİLE



Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın bir aile ortamına dönüştüğünü vurgulayan Başkan Ataç, "Bu orkestrada yer alan çocuklarımızın sayısı giderek artıyor, büyüyen bir aile oldular. Burada müzik yapan yavrularımız okullarında da çok başarılı oluyor. Kendi merkezlerinde sadece müzik ile uğraşmıyorlar; ders çalışıyorlar, birlikte yemek yiyorlar. Merkezleri artık evleri gibi olmuş durumda. Her iki kentimiz de eğitim, sanat ve kültür kenti. Bizler sanatseveriz, sanat-savar değiliz. İki kent zaten kardeş kent gibi İsteyince her şey başarılıyor. Bu çocuklar Belçika'da çaldılar, Fazıl Say ile çaldılar, pek çok konser verdiler. Müzik insanı bütün kötülüklerden arındırır, psikolojisini düzeltir. Sanat, kansız bir devrimdir. Bu çocuklar ileride belki müzisyen olmayacaklar, ama hayatları boyunca bu felsefeyle yaşayacaklar; her zaman barıştan, sanattan ve insandan yana olacaklar. Türkiye'de bütün şehirler Çanakkale olsun, Eskişehir olsun" dedi.



Ardından her iki belediye başkanı birbirlerine günün anısına hediyeler takdim etti. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası öğrencileri, bir tarihin yazıldığı Çanakkale şehitlik gezisi de gerçekleştirdi. Öğrenciler, Şehitlerimizin huzurunda saygı duruşunda bulundu. - ESKİŞEHİR