İKİ DUVAR ARASINDA SIKIŞAN TAVUKLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kedilerden ürkerek kaçışırken, 2 duvar arasında sıkışan 2 tavuk, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Nusaybin'e bağlı Zeynel Abidin Mahallesi Divanyolu Sokak'ta oturan Faris Ak'a ait 2 Çin tavuğu, kedilerden ürkerek kaçışırken, 2 duvarın arasında sıkıştı. Tavuklarını kendisi çıkaramayan Ak, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla tavukları sıkıştığı yerden çıkarıp, Ak'a teslim etti. Faris Ak da tavukları için seferber olan ekiplere teşekkür etti.