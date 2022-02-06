İKİ DUVAR ARASINDA SIKIŞAN TAVUKLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR - Haberler
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İKİ DUVAR ARASINDA SIKIŞAN TAVUKLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kedilerden ürkerek kaçışırken, 2 duvar arasında sıkışan 2 tavuk, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasıyla kurtarıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kedilerden ürkerek kaçışırken, 2 duvar arasında sıkışan 2 tavuk, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Nusaybin'e bağlı Zeynel Abidin Mahallesi Divanyolu Sokak'ta oturan Faris Ak'a ait 2 Çin tavuğu, kedilerden ürkerek kaçışırken, 2 duvarın arasında sıkıştı. Tavuklarını kendisi çıkaramayan Ak, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla tavukları sıkıştığı yerden çıkarıp, Ak'a teslim etti. Faris Ak da tavukları için seferber olan ekiplere teşekkür etti.

İKİ DUVAR ARASINDA SIKIŞAN TAVUKLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR

İKİ DUVAR ARASINDA SIKIŞAN TAVUKLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR

İKİ DUVAR ARASINDA SIKIŞAN TAVUKLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, Tavuk, Güncel, Haber

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