İki duvar arasında sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, iki duvar arasında sıkışan ve açlıktan ölmek üzere olan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Baruthane Mahallesinde 4 gün önce iki bina arasına giren gümüş cinsi martı, orada sıkışıp kaldı.

Vatandaşların büyük uğraşlarına rağmen bulunduğu yerden alınamayan martının kurtarılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verildi. Ekipler, 45 dakikalık çalışma sonucunda açlıktan ölmek üzere olan martıyı bulunduğu yerden çıkarttı.

İtfaiye ekipleri, martıyı veterinere götürmesi için doğa fotoğrafçısı Hasan Aktürk'e teslim etti.

Açlıktan bitkin haldeki martıya yiyecek veren ve veterinerde kontrolden geçiren Aktürk, doğaya salınması için kuşu Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerine verdi.

Ekipler, martıyı Batıpark sahilinde doğaya bıraktı.

Kaynak: AA