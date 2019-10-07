İki duvar arasında sıkışan köpek kurtarıldı - HATAY

İki duvar arasında sıkışan köpek kurtarıldı - HATAY

İtfaiye görevlilerinin köpeği duvar arasından kurtarma çalışmalarından görüntüler İtfaiye görevlilerinin çıkarılan köpekle ilgilenmesi İki duvar arasında sıkışan köpek kurtarıldı HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki duvar arasına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

07.10.2019 16:19
İki duvar arasında sıkışan köpek kurtarıldı - HATAY

İtfaiye görevlilerinin köpeği duvar arasından kurtarma çalışmalarından görüntüler

İtfaiye görevlilerinin çıkarılan köpekle ilgilenmesi İki duvar arasında sıkışan köpek kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki duvar arasına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altınçağ Mahallesi Tatlar Caddesi'nde bir ev ile ihata duvarı arasına sıkışan köpeğin bağrışlarını duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Köpek, daha sonra yaşam alanına salıverildi.

Kaynak: AA
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