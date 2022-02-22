İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evle kömürlük arasındaki duvara sıkışan ineği itfaiye ekibi duvarı kırarak kurtardı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evle kömürlük arasındaki duvara sıkışan ineği itfaiye ekibi duvarı kırarak kurtardı.

Olay, öğle saatlerinden sonra ilçeye bağlı Yukarı Dere köyünde meydana geldi. K.Ö.'ye ait olan inek bahçede otlarken evle kömürlük arasındaki duvara sıkıştı. İki duvar arasına sıkışan ineğin sesini duyan köylüler, hayvanı kurtarmaya çalıştı, başarılı olamayınca Çaycuma İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Köye gelen itfaiye ekibi kömürlüğün duvarını kırarak ineği kurtardı. Sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK

İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, İtfaiye, İnek, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title