İki Dünya Arasında Sergisi 13 Ağustos'a Kadar Uzatıldı

Feyhaman Duran'a ait şimdiye kadar bir araya getirilen en geniş seçkinin sunulduğu sergide; sanatçının Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçiş döneminde hem geleneği hem de Batı sanatını içselleştirerek ortaya koyduğu 1000'i aşkın eseri ve ressam eşi Güzin Duran'la beraber hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Beyazıt'taki evinden bazı bölümler; onun gündelik hayatını ve çalışma ortamını anlatan özel düzenlemeler eşliğinde sergileniyor.

Resim malzemeleri, mobilya ve hat koleksiyonundan örneklerin bir araya getirildiği bu düzenlemeler, Türkiye sanat tarihinde öncü bir konuma sahip olan ressama ve dönemine ayrıntılı bir bakışı mümkün kılıyor.

Feyhaman Duran'ın sanatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından Cumhuriyet'e geçiş aşamasını aktaran niteliğiyle söz konusu dönemin tüm çatışma ve gelişmelerini de gözler önüne seriyor. Sergi, çöküş yıllarını yaşayan bir imparatorluktan, sanat dünyasının beşiği Paris'e giden, yurda dönüşünde ise kendini keskin bir dönüşümün ortasında bulan Duran'ın bu yolculuklarının, sanatını nasıl şekillendirdiğini yansıtırken, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçişin yaşandığı döneme de resim tarihi üzerinden ışık tutulması amaçlanıyor.

12 Ocak'ta sanatseverlerle buluşan "Feyhaman Duran. İki Dünya Arasında" sergisinde Feyhaman Duran'ın "özel koleksiyonu" olarak da adlandırılabilecek tablolarından yapılan seçkide sanatçının en çok tanındığı portre alanındaki çalışmalarının yanı sıra; peyzaj, natürmort ve poşadları da yer alıyor.

SSM'DE DEVAM EDEN DİĞER SERGİ VE ETKİNLİKLER…

SSM'de 31 Mayıs'ta Sabancı Holding'in katkıları ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle açılan, Türk sanat tarihinin önemli isimlerinden ressam, heykeltıraş Selim Turan'ın "Tez – Antitez – Sentez" başlıklı sergisi 13 Ağustos'a kadar ziyaret edilebiliyor.

Çarşamba günleri Cihangir Yoga eğitmenleri eşliğinde düzenlenen "Müzede Yoga" seansları, "SSM Yaz Okulu"nun da dahil olduğu çocuk eğitim programları, açıkhava sineması etkinlikleri ve Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu ile SSM her yaştan ziyaretçiye yönelik deneyimler sunuyor.