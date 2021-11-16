"İki doz koronavirüs aşısı olmayanların Samsun'a giremeyeceği iddiası"

SAMSUN (Haberler.com) - Samsun İl Hıfzıssıhha Kurulu kent için yeni bir karar aldı. Karara göre; Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan geleceklerin en az 72 saat önce yapılmış PCR testi veya iki doz aşı yaptırdıklarını gösteren belge ibraz etmesi gerekiyor. Belgeleyemeyenlerin ise ikametgahlarında karantinaya alınmalarına karar verildi.

KARAR TARTIŞMA YARATTI

Alınan bu karar sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İki doz aşı olmayanların Samsun'a alınmayacağı şeklinde yorumlanan haberler nedeniyle, tepkiler çığ gibi büyüdü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPIP İDDİALARI YALANLADI

Kararın yanlış anlaşılmaya yol açtığına dikkat çeken Samsun Valiliği, yeni bir açıklama yaparak tartışmalara son noktayı koydu.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bazı ulusal basın yayın organlarında "2 Doz Aşısı Olmayan Samsun'a Alınmayacak" başlığıyla çıkan haberler de, haber başlıklarının vatandaşlarımız tarafından "ilimize gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelecek olanların aşısı olmadan ilimize alınmayacağı, ilimize girebilmek için aşı zorunluğu getirildiği" şeklinde anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, COVID-19 salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 13.11.2021 tarih ve E-89780865-153-18513 sayılı genelgesi doğrultusunda tüm illerimizde olduğu gibi ilimizde de 13 Kasım 2021 tarihinde toplanarak gelen genelge doğrultusunda kararlar almıştır. Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız http://www.samsun.gov.tr/il-umumi-hifzissihha-kurulunun-13112021-tarihli-ve-40-sayili-karari linkinde yayımlanmıştır.

''HABER BAŞLIKLARI ÇARPITILDI''

Bazı ulusal basın yayın organlarında "2 Doz Aşısı Olmayan Samsun'a Alınmayacak" başlığıyla çıkan haberler nedeniyle "ilimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza aşı zorunluluğu getirildiği veya aşısı olmayanların ilimize alınmayacağı" şeklinde yanlış anlaşılmalar meydana gelmiş olup gerek çıkan haberler in içeriği okunduğunda gerekse yukarda linki verilen kararımız incelendiğinde böyle bir durumun söz konusu olmadığı, haber başlıkları ile haberin içeriğinin uyuşmadığı, haber başlığının çarpıtıldığı net bir şekilde görülecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamaya göre, riski ülkelerden gelen kişiler ya PCR sonucunu ibraz edecek ya da en az iki doz aşı yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğinin belgeleyecek. Bu koşullara uymayanlar ise karantinaya girmek zorunda olacak. Yani aşı olmayanların kente alınmaması gibi genel bir durum söz konusu değil.

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