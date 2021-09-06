İki doz aşısını olan üniversiteliye derbi bileti ücretsiz

Ankara Üniversitesi'nden, Başkent derbisini izlemek isteyen öğrencilere ücretsiz bilet kampanyası. Ankara Üniversitesi, başlattığı kampanya ile iki doz korona virüs aşısını olmuş öğrencilerine Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisi için ücretsiz bilet vereceğini duyurdu.

Ankara Üniversitesi'nden, Başkent derbisini izlemek isteyen öğrencilere ücretsiz bilet kampanyası. Ankara Üniversitesi, başlattığı kampanya ile iki doz korona virüs aşısını olmuş öğrencilerine Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisi için ücretsiz bilet vereceğini duyurdu.

Ankara Üniversitesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilerine Başkent derbisini, "Aşını ol! Maça gel!" kampanyası ile izleme imkanı sunuyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin 12 Eylül'de Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmasını Ankara Üniversiteli 500 öğrenci tribünden izleyebilecek. Ücretsiz derbi bileti için ise üniversiteli gençlerde aranan tek şart, Gençlerbirliği ya da Ankaragücü Passolig kartına sahip ve iki doz korona virüs aşısını eksiksiz tamamlamış olmak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı