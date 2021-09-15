İki doktorun triatlondaki başarısı, hastalarına örnek oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki doktorun triatlondaki başarısı, hastalarına örnek oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İki doktorun triatlondaki başarısı, hastalarına örnek oldu

Kardiyoloji doktorları Barkın Kültürsay ve Samet Uysal, dünyanın ilk kıtalararası triatlonu olan İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nu 3'üncü sırada tamamladı.

Kardiyoloji doktorları Barkın Kültürsay ve Samet Uysal, dünyanın ilk kıtalararası triatlonu olan İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nu 3'üncü sırada tamamladı. Bu başarılarıyla hastalarına da örnek olan ikili, hem tıp hem de spor alanında daha büyük başarılar hedeflediklerini söyledi.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji doktorlarından Barkın Kültürsay ve Samet Uysal yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan dünyanın ilk kıtalararası triatlonu olan Oral B İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda kalplerini son noktaya kadar zorladı. Yoğun çalışma temposundan arta kalan zamanda antrenman yapan ikili, bu mücadeleyi tamamlamakla kalmayıp takım olarak mücadelede üçüncü olmayı da başardı. Tüm aerobik sporların kalp ve damar hastalıklarından koruyucu olduğunu vurgulayan ikili aynı zamanda hastalarına da örnek oldu. Birlikte ilk kez yarışan ikili, hem tıp hem de spor alanında daha büyük başarılar hedeflediklerini belirtti.İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda katılımcılar ilk olarak Kanlıca İskelesi'nden yüzme kategorisiyle mücadeleye başladı. 500 triatletin katıldığı yarışlarda sporcular, 2 bin 300 metrelik parkurun ardından Küçüksu İskelesi'nde karaya çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçip Harp Akademileri Kavşağı'ndan dönerek 40 kilometrelik parkuru bisikletle tamamlayan sporcular, Küçüksu-Çubuklu arasında 3 tur olarak hazırlanan 10 kilometrelik parkuru koşarak yarışı tamamladı.


İki doktorun triatlondaki başarısı, hastalarına örnek oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Kylie Jenner Müge Anlı Mehmet Erdem
Spor Marcao Ali Koç Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Ziya Selçuk Murat Kurum Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İki doktorun triatlondaki başarısı, hastalarına örnek oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 10:20:18. #1.12#