İki dişi alageyik doğaya bırakıldı
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İki dişi alageyik doğaya bırakıldı

05.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:32
İki dişi alageyik doğaya bırakıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 dişi alageyik doğaya bırakıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 dişi alageyik doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, 2020 yılı içerisinde 'alageyik yerleştirme sahası' ilan edilen Manavgat- Beydiğin Mahallesi Kapan bölgesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından mayıs ayında bırakılan 15 erkek alageyiğin ardından 2 dişi alageyik daha bölgeye yerleştirildi. Aynı bölgeye önümüzdeki günlerde 13 dişi alageyik daha bırakılacağı belirtildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye ilk etapta bu yıl mayıs ayında nesli tükenme tehlikesi altında olan Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonu'nda üretimi gerçekleştirilen 15 erkek alageyik bırakılmıştı. Alageyikler için 3 dönümlük alan 2 metre yüksekliğinde tel örgüyle çevrilerek adaptasyon alanı oluşturuldu. Bölgedeki foto kapanların yanı sıra mayıs ayında bölgeye yerleştirilen alageyiklerden bazılarına uydu bağlantılı veri aktaran tasma takıldı. Geyikler bu tasmalarla da 7/24 yakından takip ediliyor.


İki dişi alageyik doğaya bırakıldı
İki dişi alageyik doğaya bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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