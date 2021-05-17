İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler

İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ - Haberler | Güncel

İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler Erzurum'un Tortum Gölü çevresinde bulunan Ulubağ Köyü sakinleri kendi emekleri ile köylerini yeşillendirerek cennet haline getirdi.

İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler

ERZURUM - Erzurum'un Tortum Gölü çevresinde bulunan Ulubağ Köyü sakinleri kendi emekleri ile köylerini yeşillendirerek cennet haline getirdi. İki dağın arasında kalan mahallenin etrafını saran yeşil ağaçlar ise görenleri cezbetti.

Erzurum'da bulunan Tortum Gölü'nün hemen altında yer alan Ulubağ Köyü, yeşilliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Vatandaşlar tarafından emeğiyle inşa edilen yeşil köyde genellikle stresten uzaklaşmak isteyen emekli vatandaşlar yaşıyor. Şu an pandemi nedeniyle boş görünen köye ise yaz aylarında turistler akın ediyor. Öte yandan iki dağın arasında kalan köyü cennet haline getiren mahalle sakinleri de bulundukları bölgede huzurla yaşadıklarını ifade ediyor.

Vatandaşların kendi emekleri ile köyü yeşil hale getirdiklerini belirten mahalle sakini Mustafa Ertunç, "Burası daha önceden bu şekilde yeşil değildi. Vatandaşın emeği çok, insanlar kendi emekleri ile burayı yeşil hale getirdi. Toprağı, taşı dışarıdan getirerek çevreyi yaptırıyoruz. Ustayı bile dışarıdan getiriyoruz. Köyümüzü seviyoruz çünkü buranın her yerinde emeğimiz var. İki dağın arasında kalan bir yer ama burası cennet gibi bu nedenle burayı seviyoruz. Çok güzel bir yeşilliğimiz var çok huzurluyuz. Köyümüzde genelde emekli olan insanlar yaşıyor. Çocuklarımız burada değil onlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalışıyorlar. Kazandıklarıyla da burada bir yer yapıyorlar. Bayramda buraya gelip stres atıyoruz. Şu an pandemi nedeniyle çok kimse yok ama her yaz aylarında burası çok kalabalık olur. Bu mahallede 350 hane var genel nüfusu 3 bin civarında bulunuyor. Yeşillik bize çok huzur veriyor. Soğuk su burada, temiz hava ve yeşillikte burada, 600-700 rakımda yaşıyoruz rakım olarak da çok güzel bir yerdeyiz" dedi.

İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler
İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler
İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler
İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Deniz Demir Abdullah Gül Lale Karabıyık Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Yeliz Kuvancı Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Adem Büyük Fatih Terim Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 10:47:50. #1.11#

title