İki çocuk kediyi bayıltana kadar dövdü, o anlar kamerada (2)
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İki çocuk kediyi bayıltana kadar dövdü, o anlar kamerada (2)

İki çocuk kediyi bayıltana kadar dövdü, o anlar kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR - Haberler | Güncel

ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLERİzmir'in Konak ilçesinde, bir kafeteryanın kapısı açık bırakılan cam balkon kısmına sığınan sokak kedisini bayılana kadar döven 2 çocuğun, ertesi gün tekrar gelip, hayvanı bu defa kapıya sıkıştırdıkları ortaya çıktı.

ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLER

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kafeteryanın kapısı açık bırakılan cam balkon kısmına sığınan sokak kedisini bayılana kadar döven 2 çocuğun, ertesi gün tekrar gelip, hayvanı bu defa kapıya sıkıştırdıkları ortaya çıktı. O anlar da iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kafeteryanın işletmecisi Gökben Kırdı. "Sabah geldiğimde ortalık darmadağındı. Sokak köpeğinin içeri girdiğini düşündüm ancak içeride insan dışkısı vardı. Hırsız girebileceğini tahmin ettim. Güvenlik kamerasını incelediğimde, iki çocuğun 'Çirkin' adını verdiğimiz siyah renkli sokak kedisine, kütükle ve kedi yuvasıyla vurduklarını gördüm. Şoke oldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Çirkin'i içeriye aldım, tüm gece onu izledim. Kusma, kanama gibi bir şey yaşamadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı hayvan polislerine ihbarda bulundum. Ertesi gün de güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabımdan paylaştım. Kamera kayıtlarını incelediğimde, kediyi dövdükleri gecenin sabahı çocukların tekrar kafeye geldiğini ve kedinin kaçmaması için kapıya sıkıştırdıklarını gördüm. Sabah gelip, işkencelerine devam etmek istemişler" dedi.'PSİKOLOJİK DESTEK ALMALILAR'  "Bunu yapanların çocuk olmaları çok üzücü" diyen Kırdı, şöyle devam etti: "Bu çocukların mutlaka psikolojik tedaviye ihtiyaçları var. Çünkü psikolojileri bozuk ve birilerini öldürmeye meyilli kişiler. Çocukluğunda hayvanları öldürerek, işkence yaparak bu suça başlıyorlar. Bu çocukların mutlaka bir psikolojik destek almaları gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medya üzerinden çocukları linç edecek duruma gelen pek çok kişi yorumda bulundu. Ben bu çocukların topluma kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çocukların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor."Gökçe ADAR/ İZMİR,

İki çocuk kediyi bayıltana kadar dövdü, o anlar kamerada (2)
İki çocuk kediyi bayıltana kadar dövdü, o anlar kamerada (2)
İki çocuk kediyi bayıltana kadar dövdü, o anlar kamerada (2)
İki çocuk kediyi bayıltana kadar dövdü, o anlar kamerada (2)
İki çocuk kediyi bayıltana kadar dövdü, o anlar kamerada (2)
İki çocuk kediyi bayıltana kadar dövdü, o anlar kamerada (2)
İki çocuk kediyi bayıltana kadar dövdü, o anlar kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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