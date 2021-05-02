İki çocuk kediyi bayıltana kadar dövdü, o anlar kamerada (2)

ERTESİ GÜN DE KEDİYİ KAPIYA SIKIŞTIRMAK İSTEMİŞLERİzmir'in Konak ilçesinde, bir kafeteryanın kapısı açık bırakılan cam balkon kısmına sığınan sokak kedisini bayılana kadar döven 2 çocuğun, ertesi gün tekrar gelip, hayvanı bu defa kapıya sıkıştırdıkları ortaya çıktı.