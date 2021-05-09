İki çocuk babası yöneticilik yaptığı binada ölü bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde annesine bodruma indiğini söyleyerek evden ayrılan iki çocuk babası, yöneticisi olduğu binanın bodrumunda silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde annesine bodruma indiğini söyleyerek evden ayrılan iki çocuk babası, yöneticisi olduğu binanın bodrumunda silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay 17.30 sıralarında Derince Yenikent Mahallesi Akasya Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Gökhan Baydar, annesine 'bodrum kata iniyorum' diyerek evden ayrıldı. 3 saat geçmesine rağmen eve dönmeyen Baydar'ın ailesi, bodrum kata inince Baydar'ı başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Baydar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Oturduğu ve yöneticilik yaptığı binanın bodrum katında ölü bulunan iki çocuk babası Baydar'ın cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı. Baydar'ın bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve çevresindekiler tarafından güler yüzlü tanındığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı