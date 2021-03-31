Son dakika haber... Yakınlarından helallik isteyip intihar etti

Bir son dakika haberine göre Yakınlarından helallik isteyip intihar etti Polislerin ikna çalışmaları sürerken av tüfeği ile kendini vuran Felek hayatını kaybetti Malatya'da evden uzaklaştırma cezası bulunan 2 çocuk babası av tüfeği ile intihar etti.