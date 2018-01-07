İki Çocuk Annesi, Tabancayla İntihar Etti

Samsun'un Terme ilçesinde Cavidan Karpuzoğlu (47) isimli kadın, tabancayla kendini vurarak intihar etti. Olay Samsun'un Terme İlçesi Fenk Mahallesi Şehit Rıfat Sezgin Sokak üzerinde meydana geldi.

FINDIK İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Bir fındık fabrikasında işçi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi Cavidan Karpuzoğlu isimli kadın, evde kimsenin olmadığı sırada tabancayı şakağına dayayarak tetiğe bastı. Kanlar içerisinde yerde kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULARI POLİSİ ARADI

Silah sesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü belirtildi.