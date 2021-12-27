İki çocuk annesi kadın, eşinin iş yerinde "çaycılık" yaparak ailesine katkı sağlıyor

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Hayriye Eroğlu, eşine ait kıraathanede çaycılık yaparak aile bütçesine destekte bulunuyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akbelen Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Eroğlu, eşine destek olmak amacıyla 7 yıl önce çaycılık yapmaya başladı.

İşini severek yapan ve başarıyla sürdüren Eroğlu, hem eşine destek olmanın hem de ailesine katıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da aynı zamanda diyaliz hastası olan Hayriye Eroğlu'nu çalıştığı kıraathanede ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, işinin herhangi bir zorluğunun olmadığını belirtti.

Müşterilerinin ilk başta şaşırdığını, zamanla duruma alıştıklarını ifade eden Eroğlu, işini severek ve gururla yaptığını anlattı.

Başkan Yılmaz da çaycılık yapan Eroğlu'nun, kadınlara örnek olduğunu kaydetti.