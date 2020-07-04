İki çocuk annesi, hobi olarak başladığı sabun işinde bahçesini üretim merkezine çevirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İki çocuk annesi, hobi olarak başladığı sabun işinde bahçesini üretim merkezine çevirdi

İki çocuk annesi, hobi olarak başladığı sabun işinde bahçesini üretim merkezine çevirdi Elazığ'da bir köyde ikamet eden 2 çocuk annesi, hobi olarak bahçesindeki bitkilerden faydalanarak başladığı sabun üretiminde yaklaşık 50 çeşit ürün ortaya koydu Elazığ'da bir köyde 2 çocuk annesi ev...

04.07.2020 11:04 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:13

İki çocuk annesi, hobi olarak başladığı sabun işinde bahçesini üretim merkezine çevirdi

Elazığ'da bir köyde ikamet eden 2 çocuk annesi, hobi olarak bahçesindeki bitkilerden faydalanarak başladığı sabun üretiminde yaklaşık 50 çeşit ürün ortaya koydu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir köyde 2 çocuk annesi ev hanımı bahçesini üretim merkezi haline getirdi, kendi yetiştirdiği bitkilerden yaklaşık 50 farklı doğal sabun yaparak, Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladı.

Elazığ merkeze bağlı Yedigöze Köyü'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Tuba Bahçeci, yaklaşık 4 yıl önce hobi olarak köydeki evlerinin bahçesinde topladığı bitkilerden doğal sabunları üretmeye başladı. Zamanla işini geliştiren Bahçeci, doğal ve soğuk yöntemle elmalı, havuçlu, ballı, narlı, üzümlü ve çam katranı gibi bir çok üründen yaklaşık 50 çeşit sabun elde etti. Ev hanımıyken böyle bir işe kalkışıp başarılı olan 28 yaşındaki Bahçeci, şimdilerde sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına sabun satmaya başladı.Pamdemi sürecinde vatandaşların doğal ürünlere yöneldiğini belirten girişimci Bahçeci, siparişlere yetişmekte zorlandığını aktardı.

Hobi olarak başladığı işin zamanla ticarete dönüştüğünü anımsatan 2 çocuk annesi Tuba Bahçeci (28), " Doğal sabunlara evde hobi olarak başladım. İlk önce evde ne yapabilirim diye başladım. Hobi olarak bu işe başladıktan sonra ilk olarak ben kullandım ve yakın çevreme kullandırttım. Bayağı bir etkilerini gördükten sonra neden üründen daha çok insan faydalanmasın, diye düşündüm ve bu işin ticaretini yapmaya karar verdim. Öncelikle ürünlerimiz tamamen doğal, herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Kendi bahçemizden yetiştirdiğimiz bitkileri de kullanıp hammaddemiz olan zeytinyağını da İskenderun'dan getirtiyoruz" dedi.

"50'ye yakın sabun çeşidimiz mevcut"

Yaptığı sabun çeşitleri hakkında bilgi veren Bahçeci, " Üretimini yaptığım doğal sabun, soğuk yöntemle yapılan bir sabun. İki çeşit yapılan sabun var. Kaynatılarak yapılan sabunda, benim kullandığım ürünler kullanılmadığı için daha çok doğal ve soğuk yöntem tercih ediliyor. Hem bahçemizde yetiştirdiğimiz bitkilerden elde ederek hem de hammaddesini başka şehirden elde ederek getirttiğimiz ürünlerle çalışıyorum. Bıttım ve eşek sütü sabunları, en çok favori olan sabunlardır. Bunun dışında elmalı, havuçlu, keçi sütlü, ballı, narlı üzümlü, çam katranı sabunları üretiyorum. 50'ye yakın sabun çeşidimiz mevcut" diye bilgi verdi.

Yenilebilen her şeyden sabun ürettiğine dikkat çeken Bahçeci, " 'Yemediğiniz hiçbir şeyi yüzünüze sürmeyin' diye bir söz vardır. O yüzden bizim yaptığımız bütün ürünler, yenilebilen ürünlerdir. Tamamen doğal, insanlar da etkisini gördükleri için bu pandemi sürecinde de ilgi gösterdi. Çünkü insanlar artık kimyasal olmayan doğal ürünler tercih ediyor. Faydasını gördükten sonra yoğun bir talep oluştu" diye konuştu.

"Şuan Türkiye'nin her yerine gönderiyorum"

Kadının her şeyi başarabileceğine dikkat çeken Bahçeci,"Aslında hiçbir destek ve birikimim olmadan kendi irademle, kendi gücümle bir şeyler üretmeye başladım. Evde üretim yapıp, sosyal medya hesaplarımdan da satışlarımı gerçekleştiriyorum. Böyle bir tepki ve etki ile karşılaşacağımı düşünmemiştim. Şuan Türkiye'nin her yerine kargo gönderimi yapıyorum. Ancak buraya kadar başarabildim. Gerçekten buradan daha büyük bir desteğe ihtiyacım olursa veya daha büyük bir işletme yeri sahibi olup daha çok insana ulaşmak isterim. Bir kadın girişimci olarak tüm kadınlara sesleniyorum, eğer kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin, güvensin ve inansın"diyerek sözlerini tamamladı.

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

İki çocuk annesi, hobi olarak başladığı sabun işinde bahçesini üretim merkezine çevirdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak Haber
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı Haber
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Halife Hafter Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cenk Eren Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: İki çocuk annesi, hobi olarak başladığı sabun işinde bahçesini üretim merkezine çevirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 11:31:56. #1.15#
title