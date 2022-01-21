İki çocuk annesi Hayriye'den 3 gündür haber alınamıyor - Haberler
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İki çocuk annesi Hayriye'den 3 gündür haber alınamıyor

İki çocuk annesi Hayriye'den 3 gündür haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de 3 gündür haber alınmayan iki çocuk annesi Hayriye Uluoy'u arama çalışmaları devam ediyor.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de 3 gündür haber alınmayan iki çocuk annesi Hayriye Uluoy'u arama çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale'de 18 Ocak Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy'u (35) arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Arama çalışmaları, Ulusoy'un montu ve otomobilinin bulunduğu Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı çevresinde Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından sürdürülüyor. - KIRIKKALE

İki çocuk annesi Hayriye'den 3 gündür haber alınamıyor

İki çocuk annesi Hayriye'den 3 gündür haber alınamıyor

İki çocuk annesi Hayriye'den 3 gündür haber alınamıyor

İki çocuk annesi Hayriye'den 3 gündür haber alınamıyor

İki çocuk annesi Hayriye'den 3 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kırıkkale, ulusoy, Salı, Ocak, 3. Sayfa, Haber

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