İki çocuğunu rehin alan kişi, özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi
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İki çocuğunu rehin alan kişi, özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi

21.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:49

Esenyurt'ta eşinin geri gelmesi için iki çocuğunu evde rehin alan bir kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Esenyurt'ta eşinin geri gelmesi için iki çocuğunu evde rehin alan bir kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesinde oturan Ferit Y, kendisini terk eden eşinin geri gelmesi için küçük yaştaki iki çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Bu sırada çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ekipleri, zanlının evinin önüne geldi. Giriş kattaki evinin penceresinden elindeki bıçağı gösteren zanlı, eşi geri gelmezse evini yakacağını söyledi.

Bu sırada polis ekipleri, teslim olmayan Ferit Y'yi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saat süren müzakere sonucu ikna olmayan Ferit Y, özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi.

Ferit Y, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Öte yandan evde bulunan çocuklar, dışarıda bekleyen annelerine sarıldıktan sonra sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa bindirildi.

İki çocuğunu rehin alan kişi, özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi
İki çocuğunu rehin alan kişi, özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi
İki çocuğunu rehin alan kişi, özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi
İki çocuğunu rehin alan kişi, özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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