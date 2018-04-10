İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Eden Kadının Geriye Not Bıraktığı Ortaya Çıktı

Gaziantep'te kaynanası ile tartıştıktan sonra iki çocuğunu defalarca bıçaklayıp intihar eden Özlem K'nin olayın hemen öncesinde yazdığı not bulundu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kayınvalidesi Emine K ile tartışan Özlem K., iki çocuğunu defalarca kez bıçaklayarak, evin ikinci katındaki terastan kendisini boşluğa bırakmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürerken çocuklar ise yaşamını kaybetmişti. Olay yerinde inceleme yapan savcılık ve güvenlik güçleri tarafından olay yerinde not bulunduğu öğrenildi

Özlem K'nin hemen olay öncesinde yazdığı belirtilen notta, kayınvalidesinden sürekli şiddet gördüğünü, kocasının ise kendisini sevmediğini yazdığı öğrenildi. Özlem K'nin hasta olduğunu yazdığı notta defalarca söylemesine rağmen kocasına ve kaynanasına kendisini inanmadığını da yazdı. - GAZİANTEP