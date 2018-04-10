İki Çocuğunu Öldüren Anne İntihara Kalkıştı

Gaziantep'te cinnet getiren anne, iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü, intihar etmek isterken ağır yaralandı.

Özlem Karaçalıoğlu (23), merkez Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle oğlu Mustafa (5) ve kızı Ayşe Karaçalıoğlu'nu (3), uyurken bıçakladı.

Karaçalıoğlu'nun daha sonra evin terasından aşağıya atlaması üzerine komşuları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, çocukların yaşamını yitirdiğini belirledi.



Terastan atlaması sonucu ağır yaralanan Özlem Karaçalıoğlu, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olayı haber alan baba Cuma Karaçalıoğlu, sinir krizi geçirdi. Karaçalıoğlu, sağlık ekiplerince sakinleştirildi.

Mustafa ve Ayşe Karaçalıoğlu'nun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Özlem ile Cuma Karaçalıoğlu'nun 7 yıllık evli olduğu öğrenildi.