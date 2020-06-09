İki çocuğun silahla oyunu ölümle sonuçlandı İki çocuğun silahla oyunu ölümle sonuçlandı 13 yaşındaki arkadaşının elindeki tüfekten çıkan saçmalarla ölen 9 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alındı Antalya'da oyun oynadığı sırada 13 yaşındaki arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun...

İki çocuğun silahla oyunu ölümle sonuçlandı

13 yaşındaki arkadaşının elindeki tüfekten çıkan saçmalarla ölen 9 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alındı

ANTALYA - Antalya'da oyun oynadığı sırada 13 yaşındaki arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dışarda oyun oynayan R.Ç. ile Ahmet Öztürk (9), birbirleriyle şakalaşmaya başladı. Bu sırada R.Ç. elindeki av tüfeğinden çıkan saçmalar, Ahmet Öztürk'e isabet etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonucu yaralı çocuk, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. 9 yaşındaki Ahmet Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayda kullanıldığı belirtilen av tüfeğinin göle atıldığı beyan edilmesi üzerine tüfeği bulma çalışması başlattı. Ahmet Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bugün, Öztürk'ün cenazesini almak için morga gelen yakınlarının son derece üzgün olduğu gözlendi. Cenazesi alınan Ahmet Öztürk'ün, Kaş ilçesi Kınık Mahallesinde defnedileceği belirtildi.

Kaynak: İHA