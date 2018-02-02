İki Çocuğun Daha Evlendirilmesinin Önüne Geçildi

Konya ve Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ekipleri, dün iki çocuğu daha erken yaşta zorla evlendirilmekten kurtardı.

Geçtiğimiz günlerde Mardin'de 14 yaşındaki bir çocuğun evlendirildiği ihbarını alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, polisle ortak bir çalışma yürüterek küçük çocuğu kurtarmıştı. Kendisinden 10 yaş büyük bir kişi ile zorla evlendirilmek istenen çocuk, saatler süren operasyonla gelin olarak gittiği evden kurtarılıp devlet korumasına alınmıştı. Mardin'de gerçekleşen olayın ardından duyarlı vatandaşlar tarafından ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na ihbar yağdı. Son olarak Konya ve Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, dün iki çocuğu daha erken yaşta ve zorla evlendirilmekten kurtardı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekipleri, çocuk gelinleri kurtarmak için nefes kesen bir takip gerçekleştirdi. Mardin'den zorla evlendirilmek üzere Konya'ya götürülen 2003 doğumlu B.T., Konya ve Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile emniyet güçlerinin koordineli çalışması ile kurtarılarak devlet korumasına alındı.

Bir diğer ihbar ise geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirilmek istendiği Mardin'den geldi. ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nı arayan bir vatandaş, 2001 doğumlu bir kızın zorla evlendirileceği ihbarını yaptı. İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen hassas çalışma ile zorla evlendirilmek istenen kız çocuğu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve emniyet güçlerinin operasyonu ile kurtarılıp devlet korumasına alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bakanlık görevine başladığım günden bu yana erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele en çok önem verdiğim konulardan birisi. Bizim erken yaşta evlendirilmeye karşı hiçbir şekilde hoşgörü duymamız ya da müsamaha göstermemiz mümkün değil. Bakanlık olarak Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Planımızı hayata geçirdik. Tüm İl Müdürlüklerimiz erken yaşta evlilikleri önlemek için hassas bir çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızı bu tarz olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Görüldüğü üzere ALO 183 Sosyal Destek Hattımıza gelen her ihbar titizlikle değerlendiriliyor ve emniyet güçlerimizin de desteği ile çocuklarımızın hayatı kurtarılıyor. Bu yüzden 81 ilimizde her türlü ihbarı dikkate alarak hassas bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı devletin elinin uzanması gerektiğini düşündükleri her olayda ama özellikle çocuk gelinler ve şiddet olaylarında ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nı saat ve gün sınırlaması olmadan aramaya davet ediyorum. Bu sorunların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum" dedi. - ANKARA