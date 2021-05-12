İki çocuğun bisiklet hayalini Kızılay gerçekleştirdi

Amasya'da köyde yaşayan iki çocuğun bisiklet hayalini Kızılay gerçekleştirdi.

Amasya'da köyde yaşayan iki çocuğun bisiklet hayalini Kızılay gerçekleştirdi.

Amasya'nın Taşova ilçesi Yayladibi köyünde yaşayan 13 yaşındaki Muhammed Ali Bolat ve 11 yaşındaki Enes Fırat'ın bisiklet hayali gerçek oldu. Kızılay tarafından hediye edilen bisikletlere kavuşan çocuklar çifte bayram yaşadı.

Bisikletine kavuşan Muhammed Ali Bolat, "Mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Allah milletimizden razı olsun" dedi.

En büyük hayalinin bisiklet sürmek olduğunu söyleyen Enes Fırat, "Annemlere önceden çok söyledim ama alamadılar. Çok borcumuz var. Kızılay'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Saray ise "Sürekli çocukların yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Çocuklarımızın bisiklet hayali vardı. O hayali gerçekleştirmek için Yayladibi köyüne geldik. İnşallah onlara bayram hediyesi niyetine geçmiş olur bu. Çocuklarımızın mutlu olması bizim için önemli" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı