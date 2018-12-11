İki Büyük Kürt Partisi Ikby Hükümetini Kurmak İçin Bir Araya Gelecek

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti oluşturma sürecini görüşmek için bugün bir araya gelecek.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) iki büyük Kürt partisi, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) bölge hükümetini oluşturma sürecini görüşmek için bugün bir araya gelecek. Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yöneticilerinden Hakim Kadir yaptığı açıklamada her iki partinin politbüro üyelerinin hazır bulunacağı toplantında yeni hükümeti kurma sürecinin ele alınacağını bildirdi.

IKBY başkenti Erbil'de düzenlenecek olan toplantıda hükümet kurma çalışmaları yanı sıra başka konuların da ele alınacağını altını çizen Kadir, iki partinin diğer partilerle orta karar almaları gerektiğini belirterek "Partim gerçek ortaklık prensiplerine inanıyor ve bütün siyasi, ekonomi ve askeri kararlardan haberdar olmak istiyor" dedi.

Seçimleri KDP kazanmıştı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerini Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45 sandalye kazanarak seçimin galibi olurken, Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21 sandalye kazanarak ikinci parti olmuştu. Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya gerilemişti.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) IKBY başkanlığı için Neçirvan Barzani'nin, başbakanlık için de IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'yi aday göstermişti. - ERBİL