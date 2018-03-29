İki Bölüm Daha Değerlendirmeye Alındı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi'ne ait iki bölüm daha Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından değerlendirilmeye alındı.

PAÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği (normal ve ikinci öğretim) bölümleri için MÜDEK tarafından değerlendirme sürecini gerçekleştirmek üzere bir takım başkanı, ikişer kişiden oluşan 'bölüm değerlendiricisi' ve bir öğrenci değerlendiriciden oluşan toplam 6 kişilik değerlendirme ekibi ile mühendislik fakültesi ve üniversitede incelemelerde ve değerlendirmelerde bulundu.

Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılıçarslan, Prof. Dr. Arzu Yaren, SKS Daire Başkanı Halil Tekin, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halime Kaplan, Bilgi İşlem Daire Başkanı Şerife Cihangir, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hüseyin Şahin, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya ve Matematik Bölüm Başkanları ile görüşmeler yapan heyet, ayrıca, Pamukkale Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi, Merkezi Kütüphane, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Merkezi Yemekhane ve Pilot Unlu Mamüller Tesisi'nde de incelemelerde bulundu. MÜDEK değerlendirme ekibi ile PAÜ Üst Yönetimi arasında gerçekleştirilen 'Çıkış Görüşmeleri'nde, değerlendirmelere ilişkin oluşan izlenimler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan PAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Tülek; "40 yılı aşkın süredir eğitim öğretim faaliyetleri veren mühendislik fakültesinin şu ana kadar 6 bölümü (Çevre Mühendisliği NÖ, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği NÖ ve İÖ, İnşaat Mühendisliği NÖ ve İÖ, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği NÖ ve İÖ) MÜDEK tarafından 2 yıl ile 5 yıllık süreler için akredite edilmiştir. Akreditasyon belgesine sahip olunması, fakültemiz ilgili bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimlerinin MÜDEK'in yanı sıra uluslararası birçok kurum ve kuruluş tarafından kabul edilmiş standartlarda ve kalitede olduğunun bir göstergesidir. Akreditasyon Belgeleri, bölümlerimiz, fakültemiz ve nihayetinde üniversitemiz için pozitif bir gösterge olup, üniversitemizin bilinirliğine ve tercih edilmesine katkı sağlayabilecek bir 'kalite' belgesidir. Fakültemizin Tekstil Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri 20 yılı aşkın süredir, özveriyle yürüttükleri lisans ve lisansüstü eğitimlerinde yakalamış oldukları kalitenin, standardizasyonun, sahip oldukları sürekli iyileştirme çabalarının Uluslararası platformlarda da tanınırlığı olan MÜDEK tarafından tescillenmesi amacıyla müracaatta bulunmuşlardır" şeklinde konuştu. - DENİZLİ