İki bina karantinaya alındı
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İki bina karantinaya alındı

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki binada karantina uygulaması başlatıldı.

30.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:33

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Siyahser Mahallesi 941. Sokak'taki 7 numaralı bina ile 939. Sokak'taki 6 numaralı binanın karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın, binalardaki sakinlerin bazılarında Kovid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle alındığı ifade edildi.

Binalara giriş çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi.

İki bina karantinaya alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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